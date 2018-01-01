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Экс-Nikita поразила фанатов глубиной шпагата

Сегодня, 05:33

Знаменитость показала, как занимается с тренером.

Кумейко
Анастасия Кумейко похвасталась потрясающей растяжкой instagram.com/anastasia_domination
Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, поразила фанатов потрясающей растяжкой.

На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором она позирует в спортивной форме, демонстрируя растяжку на петлях TRX.

"Лучшее лекарство от стресса - спорт!", - подписала снимок артистка.

Поклоннику отметили глубину растяжки, и расхвалили за умения.

"Истинный талант", "Глядя на это фото вспоминаю фразу: "Спорт - как секс, он нужен всем"", "Супер", - восхищались юзеры.

Анастасия Кумейко
Знаменитость показала, ка ктренируется instagram.com/anastasia_domination

Ранее сексуальная экс-Nikita поделилась постельным фото.

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Теги:  
Анастасия Кумейко, экс-Nikita, фото
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