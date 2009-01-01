Эмбер Херд закрутила новый роман

Новым ухажером актрисы оказался каскадер Келли Макнот, бывший дублер Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Эмбер Херд и Келли Макнот spletnik.ru

Об этом пишет Сплетник.

Недавно актрису застали в объятьях мускулистого мужчины, после чего поклонники звезды начали гадать, кто же этот таинственный человек, сопровождающий Эмбер. В конечном итоге СМИ удалось выяснить личность мужчины: новым ухажером Херд оказался каскадер Келли Макнот, бывший дублер Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Инсайдер подтвердил, что Келли сейчас является дублером Джейсона Момоа и заменяет его в опасных сценах на съемках супергеройского фильма "Аквамен" (Aquaman). В предстоящей картине также играет Херд. Говорят, что пара познакомилась на съемочной площадке, и у них почти сразу закрутился роман.

О каскадере сейчас известно очень мало. Даже сложно назвать точный возраст мужчины. Источники говорят, что он родом из Новой Зеландии, до карьеры каскадера работал официантом, а также персональным тренером в спортивном зале. Сейчас Келли активно делится видео своих тренировок в социальной сети Instagram.

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