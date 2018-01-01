"Это жир". Рlus-size модель Эшли Грэм шуткой ответила на слухи о беременности

Дискуссию спровоцировало видео пышнотелой красавицы.
Видео, которое вызвало активное обсуждение в сети, Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.
Эшли Грэм сняла себя на видео в бикини. Некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать живот пышнотелой модели и поздравлять ее с беременностью.
"Доброе утро, Эшли! Выглядит хорошо... беременный живот", написала одна из подписчиц.
Ответ пышнотелой красотки не заставил себя долго ждать.
"Это просто жир", – иронично ответила Грэм.
Напомним, Грэм попала в объективы папарацци на отдыхе в Греции на острове Миконос. На снимках, которые не были обработаны в фоторедакторах, видны изъяны кожи модели: целлюлит, складки и жировые валики.
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