Ева Польна позировала с бывшим возлюбленным

Бывшие влюбленные воссоединились на одном столичном музыкальном мероприятии.

Ева Польна и Денис Клявер Instagram

Об этом пишет 7Дней.

Бывшие влюбленные воссоединились на одном столичном музыкальном мероприятии.

За кулисами с удовольствием позировали фотографам вдвоем, чем и спровоцировали слухи о возобновившемся романе.

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Оказалось, что Ева и Денис встретились совершенно случайно. "Официальная встреча родителей на работе!" — подписал Клявер публикацию в Сети. Артисты вместе воспитывают общую дочку — 11-летнюю Эвелин. Именно забота о судьбе девочки заставили Еву много лет назад простить и примириться с Клявером, который признал своё отцовство далеко не сразу, а только когда дочке было уже пять лет.

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В своих интервью Польна за редким случаем избегает вопросов об отношениях с экс-бойфрендом. Она как-то призналась, что Дениса очень трудно назвать идеальным папой. Но зато он крайне любящий родитель, который своим теплом и лаской поддерживает Эвелин во всем. "Ну, взрослые же люди вроде. И никакой серьёзности. Хулиганье! Встречаемся и начинаем анекдоты неприличные рассказывать. Нет чтобы о высоком!" — рассказывает Ева.

Напомним, бывший возлюбленный Светланы Лободы показал обнаженное фото своей девушки.