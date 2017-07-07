Евгений Кошевой собрался обвенчаться с женой

Пара познакомилась в 2005 году, а в 2007 поженилась.
Об этом она рассказал в интервью в программе "Светская жизнь".
Так Кошевой поведал, что в этом году, 7 июля, у них с женой Ксенией будет годовщина свадьбы.
"Из грандиозных событий: если получится, мы объединим венчание и празднование 10-летнего юбилея. 07.07.17, ровно через десять лет", — рассказал актер.
Отметим, пара познакомилась в 2005 году, а в 2007 поженилась. У них есть двое дочерей — девятилетняя Варвара и двухлетняя Серафима.
Напомним, семейство Евгения Кошевого приняло участие в сказочной фотосессии.