Евгений Кошевой собрался обвенчаться с женой

Пара познакомилась в 2005 году, а в 2007 поженилась.

Кошевой с семьей Viva.ua

Известный украинский актер и телеведущий Евгений Кошевой скоро отпразднует юбилей со дня свадьбы.

Об этом она рассказал в интервью в программе "Светская жизнь".

Так Кошевой поведал, что в этом году, 7 июля, у них с женой Ксенией будет годовщина свадьбы.

"Из грандиозных событий: если получится, мы объединим венчание и празднование 10-летнего юбилея. 07.07.17, ровно через десять лет", — рассказал актер.

Отметим, пара познакомилась в 2005 году, а в 2007 поженилась. У них есть двое дочерей — девятилетняя Варвара и двухлетняя Серафима.

Напомним, семейство Евгения Кошевого приняло участие в сказочной фотосессии.