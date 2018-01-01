"Евровидение-2018": где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала Нацотбора

В субботу 10 февраля 9 участников будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018.
1. CONSTANTINE с песней "Город"
2. Сергей Бабкин с песней "Сквозь твои глаза"
3. LAUD с песней "Waiting"
4. KAZKA с песней "Дива"
5. The Вйо с песней "Нґа-нґа"
6. KOZAK SYSTEM с песней "Mamai"
7. VILNA с песней "Forest song"
8. Pur: Pur с песней "Fire"
9. The Erised с песней "Heroes"
Они будут сражаться за право поехать на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.
Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018.
Телеканал UA:ПЕРШИЙ также будет проводить трансляцию на своем YouTube-канале.
Поддержать любимого участника Нацотбора на Евровидение-2018 можно в приложении "Телепортал" или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.
Второй полуфинал пройдет 17 февраля, а финал - 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.
Напомним, ранее стали известны участники первого полуфинала Нацотбора и их песни.