"Евровидение-2018": где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала Нацотбора

В субботу 10 февраля 9 участников будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018.

Трансляция первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2018" начнется в 19.00 eurovision.tv

В 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018. По результатам жеребьевки, будут выступать 9 исполнителей:

1. CONSTANTINE с песней "Город"

2. Сергей Бабкин с песней "Сквозь твои глаза"

3. LAUD с песней "Waiting"

4. KAZKA с песней "Дива"

5. The Вйо с песней "Нґа-нґа"

6. KOZAK SYSTEM с песней "Mamai"

7. VILNA с песней "Forest song"

8. Pur: Pur с песней "Fire"

9. The Erised с песней "Heroes"

Они будут сражаться за право поехать на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ также будет проводить трансляцию на своем YouTube-канале.

Поддержать любимого участника Нацотбора на Евровидение-2018 можно в приложении "Телепортал" или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

Второй полуфинал пройдет 17 февраля, а финал - 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.

Напомним, ранее стали известны участники первого полуфинала Нацотбора и их песни.