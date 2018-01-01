"Фан фестиваля". Джамала поделилась эмоциями и фото с Leopolis Jazz Fest

Знаменитость приехала на нашумевшее мероприятие во Львов.

Украинская певица Джамала, победительница Евровидения 2016, приехала на Leopolis Jazz Fest во Львов и поделилась с поклонниками мыслями и эмоциями в связи с посещением фестиваля.

"Счастлива, что у нас в стране есть фестиваль такого уровня! Так важно слушать музыку, которую слушает весь джазовый мир. Я понимаю публику, которая ждёт от артистов программу "the best", но мне все же импонирует тот факт, что музыканты представили свои новые альбомы. Как R+R=NOW. Это сложная новая музыка, Украина слушает ее со всем миром!", - написала исполнительница в Facebook.

Джамала призналась, что является фанатом фестиваля, поскольку и сама ранее принимала в нем участие, как исполнитель, и любит слушать других участников.

На опубликованный снимках Джамала позирует в компании множества иностранных музыкантов. Певица выбрала для фестиваля стильный наряд – разнообразные комбинезоны и модные клатчи.

Напомним, ранее Джамала удивила подписчиков своего блога снимком с необычно пышной прической.

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