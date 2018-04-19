Джамала рассказала, что значит уникальное имя ее малыша

Известная певица и тренер "Голосу країни" Джамала, которая 27 марта родила первенца, рассказала о значении уникального имени своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекир огьлы Сулейманова.

Джамала со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым очень долго и тщательно выбирали имя, и очень хотели, чтобы оно было полностью уникальным, пишет Радио Люкс.

"Мне, как человеку, у которого вся жизнь связана с музыкой, хотелось "певучее" имя. У нас с Бекиром даже сложился свой ТОП-3 – Эмир, Осман и Гирей. Но однажды ночью мне приснилось, что нашего сыночка зовут Эмир-Рахман. Это правда! Я проснулась в 5 утра и тут же записала имя в блокнот. Считаю, что это был знак!", - вспоминает счастливая мама.

Супругам понравились оба имени, и они решили назвать ребенка Эмир-Рахман. К тому же, двойное имя малыша имеет свое символическое значение.

"Рахман означает "милосердный", "сострадательный". Я больше всего ценю эти качества в людях. Кроме того, мой любимый композитор – Сергей Рахманинов, в его фамилии тоже есть корень "Рахман". А Бекиру очень понравилось имя Эмир, которое означает "повелитель". В итоге мы решили дать ребенку двойное имя", - добавила певица.

Сейчас сына Джамала нежно называет Эмирчик и Рахманчик, а уже в будущем мальчик сам выберет, как к нему будут обращаться друзья.

Ранее Джамала рассказала, как рождение ребенка изменило ее жизнь.