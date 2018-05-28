Джамала удивила необычной пышной прической

Известная певица и тренер "Голосу країни" Джамала, которая 27 марта родила первенца, удивила необычной пышной прической.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на которых она позирует с прической в стиле Насти Каменских – много кудрей, которые прибавили шевелюре Джамалы дополнительного объема.

"Сначала все было плохо сегодня... а потом все стало очень хорошо!!! Новая прическа", - подписала серию фото певица.

Поклонники остались в восторге от нового образа певицы, и расхвалили ее прическу.

"Классная! Прям девочка-девочка, просто излучает настроение!", ""Очень красиво)вам идет, "Материнство очень красит, просто вся светится....", "Классные кучеряшки!", - расхваливали прическу подписчики.

Ранее Джамала рассказала, что значит уникальное имя ее малыша.