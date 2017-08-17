Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

Стоун получила премию американской киноакадемии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Ла-Ла-Ленд".

Эмма Стоун Instagram

Об этом пишет 1prime.ru.

На первом месте — голливудская актриса Эмма Стоун, которая за прошлый год заработала 26 млн долларов.

Стоун получила премию американской киноакадемии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Ла-Ла-Ленд".

На втором месте — актриса Дженнифер Энистон, чей доход за 12 месяцев составил 25,5 млн долларов. В частности, среди ее гонораров - вознаграждение за работу в военной драме "Желтые птицы".

Третья строчка — у актрисы Дженнифер Лоуренс, которая сыграла главную роль в "Голодных играх". За последний год ее доход составил 24 млн долларов

В первую пятерку вошли Мелисса Маккарти, чей годовой доход составил 18 млн долларов, и Мила Кунис — у нее 15,5 млн долларов.

Напомним, Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года.