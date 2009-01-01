Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев мира

Келвин Харрис за год заработал 48,5 млн долларов.
Об этом пишет УНИАН.
Агентство уточнило, что за год артист благодаря выступлениям и сотрудничеству с певцами Фарреллом Уильямсом, Big Sean и Кэти Перри заработал 48,5 млн долларов.
На втором месте в списке оказался голландец Tiesto (39 млн долларов), а тройку лидеров замкнул американский дует The Chainsmokers (38 млн долларов).
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд телевидения, первое место в нем занял американский психолог Фил Макгроу, который также известен как "Доктор Фил", его состояние оценивается в 79 млн долларов.