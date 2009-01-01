Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев мира

Келвин Харрис за год заработал 48,5 млн долларов.

Келвин Харрис Reuters

Американский журналдиджеев мира, первое место пятый год подряд завоевал шотландец Келвин Харрис.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что за год артист благодаря выступлениям и сотрудничеству с певцами Фарреллом Уильямсом, Big Sean и Кэти Перри заработал 48,5 млн долларов.

На втором месте в списке оказался голландец Tiesto (39 млн долларов), а тройку лидеров замкнул американский дует The Chainsmokers (38 млн долларов).

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд телевидения, первое место в нем занял американский психолог Фил Макгроу, который также известен как "Доктор Фил", его состояние оценивается в 79 млн долларов.