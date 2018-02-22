"Гага, ты ли это?": в новом образе Оля Полякова стала похожа на американскую певицу

Артистка предстала с короткими лавандовыми волосами и в ярком макияже.

Новый образ Поляковой напомнил фанатам Леди Гагу polyakovamusic/instagram

Украинская певица Оля Полякова поделилась фотографией со сьемок нового сезона шоу "Лига смеха". Вместо привычных белокурых волос певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка, голову артистки также украшал головной убор из перьев и бисера.

Таким необычным образом Суперблондинка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

"Вообще на себя не похожа", "Старость не за горами", "Смешно выглядит", "Фууууу, фигня", "Ужассс", - подписчики не оценили образ Поляковой.

Другим же новый цвет волос пришелся по вкусу, и они отметили красивый макияж звезды.

"Очень красивый мейк", "Конфетка", "Какая куколка!", "Оля, выглядите потрясающе!!", -

Также Суперблондинка в таком образе поклонникам очень напомнила американскую певицу Леди Гагу.

"Оль, красивая, как всегда! Украинская Леди Гага)", "Ооохх йомайо!) Гага, ты ли это?!))))) Оляя, Богиняя", - писали юзеры.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Фев 22, 2018 в 1:12 PST

Ранее фанаты расхвалили образ Оли Поляковой в мужском костюме.