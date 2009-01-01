Голливудский актер развелся с женой после 18 лет брака

Пара просила СМИ уважать их личную жизнь.

Бен Стиллер с женой Reuters

51-летний актер Бен Стиллер вместе с женой сделали заявление, которое шокировало всех — они разводятся спустя 18 лет отношений и почти через год после того, как он объявил о том, что болен раком предстательной железы.

Об этом пишет Сегодня.

В эту пятницу Бен и Крисси сделали совместное заявление: "С огромной любовью и уважением друг к другу и 18-ти годам, что мы провели вместе, мы приняли решение расстаться. Для нас главное — воспитывать наших детей, как и прежде. Мы просим СМИ уважать нашу личную жизнь".

Стиллер и Тейлор поженились в 2002 году, они познакомились в 1999-м на съемках пилотного проекта телекомпании FOX- Heat Vision and Jack, который в итоге так и не вышел в эфир. В 2002-м у пары появилась дочь Элла Оливия, а 2005-м у них родился сын — Квинли Демпси.

В прошлом году на одном из телешоу Бен рассказал, что с 2014-го борется с раком предстательной железы. "Это было неожиданно для меня, я понятия не имел. Во-первых я не знал, что произойдет. Мне было страшно. Я не мог ничего планировать", — признался актер.

Тем не менее за это время он снялся в "Образцовый самец 2" и еще нескольких фильмах.

Напомним, после развода с мужем-миллионером Джанет Джексон получит 200 миллионов долларов.