"Холостяк" Чмерковский впервые стал папой

Новорожденного малыша назвали Шай Александр.
Об этом он сообщил на странице в Instagram.
4 января 30-летняя его возлюбленная Пета Маргатройд родила мальчика.
Новорожденного малыша назвали Шай Александр.
"Прошло чуть больше недели, с момента когда я стал отцом, и я хочу сказать, что я самый счастливый человек на свете. Я чувствую себя защитником и теперь понимаю все то, через что проходит каждый родитель в этом мире. Я не позволяю слишком многим людям видеть моего сына и пока не хочу публиковать его фото в социальных сетях. Мы с Петой просто хотим наслаждаться нашей маленькой семьей вместе с нашими близкими, и сохранить все бесценные моменты, которые больше не повторятся", — написал Чмерковский.
Напомним, Влад Яма проболтался, что стал папой.