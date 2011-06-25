"Холостяк" Чмерковский впервые стал папой

Новорожденного малыша назвали Шай Александр.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд Instagram

Об этом он сообщил на странице в Instagram.

4 января 30-летняя его возлюбленная Пета Маргатройд родила мальчика.

Новорожденного малыша назвали Шай Александр.

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"Прошло чуть больше недели, с момента когда я стал отцом, и я хочу сказать, что я самый счастливый человек на свете. Я чувствую себя защитником и теперь понимаю все то, через что проходит каждый родитель в этом мире. Я не позволяю слишком многим людям видеть моего сына и пока не хочу публиковать его фото в социальных сетях. Мы с Петой просто хотим наслаждаться нашей маленькой семьей вместе с нашими близкими, и сохранить все бесценные моменты, которые больше не повторятся", — написал Чмерковский.

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Напомним, Влад Яма проболтался, что стал папой.