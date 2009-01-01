"Хорошо прожаренный стейк". Анфиса Чехова похвасталась загаром, опубликованы фото

Телеведущая утверждает, что ее тело изменилось через три дня, проведенных на пляже.

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

Российская телеведущая, певица и актрисапохвасталась загаром, полученным во время отдыха в турецкой Анталье, и сравнили свое тело с хорошо прожаренным стейком.

Об этом артистка написала в своем Instagram, опубликовав соответствующие фотографии.

По словам Чеховой, она не зациклена на загаре, в большинстве случаев возвращается в Москву под вопросы подруг: "А ты вообще на отдыхе из номера выходила?".

"Три дня проведенных на пляже, делает твое тело, похожим на хорошо прожаренный стейк рибай", — говорится в подписи под одним из фото.

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

Ранее СМИ сообщили, что Анфиса Чехова опубликовала в Instagram подозрительный пост, намекнув, что ее браку с Гурамом Баблишвили пришел конец. Ознакомиться с записью телеведущей можно здесь.

Фото: instagram.com/achekhova