"Хорошо прожаренный стейк". Анфиса Чехова похвасталась загаром, опубликованы фото

Телеведущая утверждает, что ее тело изменилось через три дня, проведенных на пляже.
Об этом артистка написала в своем Instagram, опубликовав соответствующие фотографии.
По словам Чеховой, она не зациклена на загаре, в большинстве случаев возвращается в Москву под вопросы подруг: "А ты вообще на отдыхе из номера выходила?".
"Три дня проведенных на пляже, делает твое тело, похожим на хорошо прожаренный стейк рибай", — говорится в подписи под одним из фото.
Ранее СМИ сообщили, что Анфиса Чехова опубликовала в Instagram подозрительный пост, намекнув, что ее браку с Гурамом Баблишвили пришел конец. Ознакомиться с записью телеведущей можно здесь.
Фото: instagram.com/achekhova