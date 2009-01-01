Ivan NAVI снимал новый клип о любви на берегу Адриатики

Во время поиска локаций на Котор обрушилась сильная буря с проливным дождем.

еще и года не провел на украинской сцене, но уже презентовал свой третий клип —видеоролик на песню, которая следом за первыми двумя треками уверенно закрепилась в радиочартах Украины.

Как и в предыдущих видео "Такі Молоді" и "Закохуюсь", основной сюжетной линией клипа "Влипли" стала история любви.

Режиссеры видеоработы Дима Манифест и Дмитрий Шмурак добавили в нее немного "магии" и оптических иллюзий, и создали абсолютно новый мир. В нем герои знакомятся, влюбляются, не могут жить друг без друга, расстаются, мирятся и вновь проходят все по кругу.

Ivan NAVI: "В пісні є такі слова: "Ми домовились, що ми просто тимчасові. Поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить…". Дійсно, в сучасному світі все так швидко змінюється, що важко заглядати навіть на 10 років вперед. Кожен живе сьогоднішнім днем, але інколи "влипає" на довше. Тоді, здавалось, звичне знайомство стає чимось значно більшим. У мене таке було. Думаю, як і в кожного".

Все события, происходящие в жизни влюбленной пары, зритель может наблюдать последовательно и параллельно одновременно, как будто просматривая фотопленку. А в какой-то момент герои и вовсе становятся частью оптической иллюзии, плавно растворяясь среди городских улочек под ритмы шаманской мелодии трека "Влипли".

В поисках интересных локаций для нового видео артист с командой Manifest Production отправились в небольшой городок Котор на берегу Адриатики. Как оказалось, в Черногории съемочную группу ждали не только завораживающие пейзажи, но и приключения. Сразу после прибытия в аэропорт у группы конфисковали всю технику. На пограничную службу не подействовало даже разрешение на проведение съемок от самого мэра города. Съемочная аппаратура была возвращена только через 2 дня, что сместило план съемок практически вплотную к отлету. Но это была не единственная преграда. Во время поиска локаций на Котор обрушилась сильная буря с проливным дождем. С ее завершением и возвращением техники все пазлы наконец-то сложились: погода наладилась, и яркое теплое солнце сопровождало весь съемочный процесс клипа "Влипли".

"После "теплой" встречи в аэропорту мы точно подумали, что "влипли". Но все запланированное успели отснять, и это самое главное!", — с улыбкой прокомментировал форс-мажорные обстоятельства один из режиссеров видео Дима Манифест.

Напомним, группа Dzidzio снимала клип в киевской школе и военной части.