Из футболистов в ювелиры: экс-вратарь Шовковский занялся украшениями

Шовковский уже давно увлекся драгоценными камнями и металлами.

Александр Шовковский Facebook.com

42-летний экс-вратарь Александр Шовковский не сидит без дела после того, как повесил на гвоздь свои перчатки и бутсы.

Об этом пишет kp.ua.

На днях Саша явил миру свою собственную коллекцию ювелирных украшений.

Выяснилось, что Шовковский уже давно увлекся драгоценными камнями и металлами. И даже успел завоевать первые награды как ювелир. Теперь же Саша решил выйти на более широкий рынок и основал бренд SaSHo&M.

С первой частью названия все понятно. СаШо — прозвище Шовковского со времен активной карьеры, составленное из первых слогов имени и фамилии. Голкипер одно время даже наносил эту аббревиатуру на экипировку — вместо фамилии. А вот M в названии обозначает имя новой музы экс-футболиста. Его возлюбленную зовут Марина.

Шовковский признался, что сначала придумывал дизайн украшений только для себя. А когда люди стали обращать на них внимания, решил попробовать "скреативить" что-то и для других.

"Первые изделия придумывались и создавались "для себя". А повышенный интерес к ним со стороны окружающих и желание приобрести "такие же" вдохновили на создание SaSHo&M", — говорит Александр.

У ювелира Шовковского есть как мужская, так и женская линейка украшений. Лицом мужской коллекции является сам Саша, лицом женской — его возлюбленная Марина. Вместе они выпускают кольца, серьги, запонки, перстни, подвесы, кулоны, браслеты, броши, а также любые другие украшения под индивидуальный заказ.

Напомним, футбольный эксперт рассказал, где может продолжить карьеру Шовковский после ухода из "Динамо".