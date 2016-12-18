Футбольный эксперт рассказал, где может продолжить карьеру Шовковский после ухода из "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский, который более 20-ти лет защищал ворота столичного клуба, а теперь заявил об уходе из большого футбола и простился с командой, может продолжить свою карьеру в самых неожиданных сферах.

Об этом пишет спортивный обозреватель "Главреда" Алексей Рыжков.

"СаШо зашел в раздевалку по окончании феерического матча "Динамо" — "Шахтер" (киевляне проиграли на своем поле — 3:4) и попрощался с коллективом. Что дальше?", — размышляет эксперт.

"Тренерская лицензия получена, и вполне естественно легендарному вратарю стать на эту стезю.

Наличие диплома Института журналистики вкупе с природным обаянием и яркой внешностью вполне позволяют представить легендарного вратаря в роли ведущего какого-нибудь телевизионного футбольного ток-шоу.

Работа в Федерации футбола или в качестве одного из топ-менеджеров "Динамо"? Также возможно.

Бизнес, связанный с футболом (ресторанчик "У СаШо" был бы популярен в фан-среде)? Почему нет?

Словом, путей приложения своих знаний и умений у Александра немало. Очень хочется, чтобы он не выпадал из информационного поля и в дальнейшем", — резюмирует Алексей Рыжков.

Больше читайте на "Главреде" в статье Алексея Рыжкова: "Споткнувшись — встать суметь, или Почему Шовковский — рекордсмен на десятилетия".