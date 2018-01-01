"Как приручить дракона 3": красочный трейлер мультфильма покоряет Сеть

Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года.

Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года Кадр из трейлера "Как приручить дракона 3": youtube.com

Киностудия DreamWorks Animation ошеломила поклонников первым трейлером анимационного фильма "Как приручить дракона 3", который завершит популярную франшизу.

Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале Universal Pictures UK.

В финале Иккинг становится вождем своего народа, а его дракон Беззубик – лидером своего вида. Остров Олух становится идеальным местом для проживания и людей, и драконов.

Однако Беззубик встречает любовь – "блондинку" Ночную Фурию, благодаря ей открывает для себя тайный мир драконов и сталкивается с жестоким охотником на Ночных Фурий. Остров оказывается под угрозой уничтожения.

Премьера мультфильма запланирована на февраль 2019 года.

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