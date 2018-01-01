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"Какой попень!": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов стройной фигурой

Сегодня, 06:02

Артистка поделилась снимком в обтягивающем платье.

Смеюха
Артистка поделилась новым фото instagram.com/vikanablack
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в городе Монте-Карло, Монако.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором позирует в обтягивающем белом платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает аппетитную попу артистки.

Поклонники также отметили, что Смеюха подобрала правильный наряд.

"Какая попа", "Красивое платье такое. Вам очень идет", "Какой у Вики попень!", "Ух огонь",  - восхищались фигурой поклонники.

Виктория Смеюха
Виктория Смеюха показала фигуру в обтягивающем платье instagram.com/vikanablack

Ранее Вика из "НеАнгелов" в мини-платье станцевала жаркий тверк.

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Виктория Смеюха, певица, НеАнгелы, фото
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