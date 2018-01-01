"Какой попень!": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов стройной фигурой

Артистка поделилась снимком в обтягивающем платье.

Артистка поделилась новым фото instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в городе Монте-Карло, Монако.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором позирует в обтягивающем белом платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает аппетитную попу артистки.

Поклонники также отметили, что Смеюха подобрала правильный наряд.

"Какая попа", "Красивое платье такое. Вам очень идет", "Какой у Вики попень!", "Ух огонь", - восхищались фигурой поклонники.

Виктория Смеюха показала фигуру в обтягивающем платье instagram.com/vikanablack

Ранее Вика из "НеАнгелов" в мини-платье станцевала жаркий тверк.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram