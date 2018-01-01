"Какой попень!": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов стройной фигурой

Артистка поделилась снимком в обтягивающем платье.
На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором позирует в обтягивающем белом платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает аппетитную попу артистки.
Поклонники также отметили, что Смеюха подобрала правильный наряд.
"Какая попа", "Красивое платье такое. Вам очень идет", "Какой у Вики попень!", "Ух огонь", - восхищались фигурой поклонники.
Ранее Вика из "НеАнгелов" в мини-платье станцевала жаркий тверк.
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