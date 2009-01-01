Карла Бруни пожелала удачи новой первой леди Франции

Сейчас экс-модель поглощена только музыкой и готовит к выпуску свой новый альбом

Карла Бруни Instagram

Об этом пишет Сплетник.

Сейчас экс-модель поглощена только музыкой и готовит к выпуску свой новый альбом — French Touch, который увидит свет уже в октябре и будет состоять из каверов на хиты всемирно известных групп, таких как ABBA, The Rolling Stones, The Clash и многих других.

Первая ласточка с альбома — песня Enjoy The Silence группы Depeche Mode, которую перепела Карла. Клип с участием Бруни уже появился в сети, и в честь этого супруга Николя Саркози дала откровенное интервью.

Кто бы мог подумать, но, оказывается, Карла Бруни совсем не скучает по тому времени, когда она была женой президента.

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"Не поймите меня неправильно, это была большая честь для меня — быть первой леди, у меня осталось много приятных воспоминаний. Но я совсем, ни капельки, не скучаю по этому. Почему? Потому что у тебя просто не оставалось личного пространства", — заявила Бруни в интервью изданию Billboard.

Карла знает, с чем предстоит столкнуться семье Макрон — и желает им удачи: "Я не знакома с ними, но они кажутся очень милыми приятными людьми. Сложно давать какие-то советы, не зная людей лично... Она (Брижит, — прим. ред.) кажется умной и интеллигентной. Я думаю, она со всем справится", — сказала Бруни.

А вот высказываться насчет семьи Трампов француженка не стала: "Когда мой муж стал президентом США, я запретила себе давать какие-то комментарии насчет политики. Я стараюсь быть дипломатичной. Но американскому президенту я желаю только удачи. Как и французскому. Это тяжелая работа.

Напомним, 48-летняя Карла Бруни показала фигуру в купальнике.