Сегодня, 21:06 RSS

Катя Chilly возвращается на большую сцену

Сегодня, 19:35

Певица называет себя человеком без статуса и без возраста.

Катя Chilly
Катя Chilly Facebook.com
Певица Катя Chilly, рассказала, почему решили пойти на "Голос країни".

Об этом она рассказала в интервью kp.ua.

"Три фактора — самые главные. Первый фактор — я не хочу прожить  зря, мне есть что предложить  и я хочу это дарить. Я просто  пришла петь, и я буду идти  во все открытие двери. Второй  фактор — я очень внимательна  к ощущениям любви. И встретила  это ощущение — от уборщицы  до директора канала. Я пошла  именно в эту историю, потому  что ощутила любовь, а я верю  только любви, ощутила, что есть  содружество осознающих людей, которые  понимают, что вместе можно сделать  больше. Я счастлива и благодарна, потому что встретила полное  доверие, пространство всех возможностей. Я могу создавать все, что хочу. Третий фактор — это голос. Меня, мою жизнь ведет Голос. Мне 38. Я очень долго считала, что  это всего лишь инструмент  служения. И всего лишь год  назад я обнаружила, что это  и есть мой Путь. Поэтому я  приняла определенное решение. Я человек без статуса и без возраста. Даже если мне будет 90 и мне будет что сказать, я  просочусь в ту щель, в которую  мне нужно, чтобы сказать то, что  я хочу", — призналась певица.

Напомним, Руслана Лыжичко после шоу "Голос країни-7" захотела спеть с Katya Chilly.

Теги:  
Катя Chilly, сцена, певица, пение, Голос країни
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...