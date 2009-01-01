Катя Chilly возвращается на большую сцену

Певица называет себя человеком без статуса и без возраста.

Катя Chilly Facebook.com

Об этом она рассказала в интервью kp.ua.

"Три фактора — самые главные. Первый фактор — я не хочу прожить зря, мне есть что предложить и я хочу это дарить. Я просто пришла петь, и я буду идти во все открытие двери. Второй фактор — я очень внимательна к ощущениям любви. И встретила это ощущение — от уборщицы до директора канала. Я пошла именно в эту историю, потому что ощутила любовь, а я верю только любви, ощутила, что есть содружество осознающих людей, которые понимают, что вместе можно сделать больше. Я счастлива и благодарна, потому что встретила полное доверие, пространство всех возможностей. Я могу создавать все, что хочу. Третий фактор — это голос. Меня, мою жизнь ведет Голос. Мне 38. Я очень долго считала, что это всего лишь инструмент служения. И всего лишь год назад я обнаружила, что это и есть мой Путь. Поэтому я приняла определенное решение. Я человек без статуса и без возраста. Даже если мне будет 90 и мне будет что сказать, я просочусь в ту щель, в которую мне нужно, чтобы сказать то, что я хочу", — призналась певица.

Напомним, Руслана Лыжичко после шоу "Голос країни-7" захотела спеть с Katya Chilly.