"Колдунья". Екатерина Варнава поделилась завораживающим фото

Российская телеведущая позировала в Москве.

Екатерина Варнава опубликовала завораживающее фото instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть завораживающую фотографию.

Снимок был сделан в столице России Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото Варнава запечатлена сидящей на полу с согнутыми ногами, ее плечи прикрывают длинные волосы.

"Witch (колдунья — Ред.)", — подписала снимок ведущая.

Екатерина Варнава опубликовала завораживающее фото instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.

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