"Обалденная!". В Сети похвалили чувственное фото Екатерины Варнавы

Фото российской телеведущей в соцсети собрало десятки тысяч лайков.
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть чувственную фотографию.
Снимок был сделан в столице России Москве, говорится на странице артистки в Instagram.
На фото ведущая запечатлена анфас, с короткой стрижкой и обнаженными плечами.
Снимок собрал десятки тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Обалденная!)", — считает himerkana.
"Самая-самая", — написала 643psihopatka. "Катя, Вы такая красивая!!!", — отметила alexmirnova.
Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.