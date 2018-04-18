"Обалденная!". В Сети похвалили чувственное фото Екатерины Варнавы

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть чувственную фотографию.

Снимок был сделан в столице России Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото ведущая запечатлена анфас, с короткой стрижкой и обнаженными плечами.

Снимок собрал десятки тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Обалденная!)", — считает himerkana.

"Самая-самая", — написала 643psihopatka. "Катя, Вы такая красивая!!!", — отметила alexmirnova.

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.