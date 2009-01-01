Константин Меладзе рассказала, когда начал влюбляться в Веру Брежневу

Меладзе уверен, что Вера была и остается самой талантливой из всех участниц популярного коллектива.

Вера Брежнева и Константин Меладзе ivona.bigmir.net

Продюсер Константин Меладзе вспомнил о том, какой была его первая встреча с нынешней супругой — Верой Брежневой.

Он дал интервью gordonua о своей личной жизни.

По словам продюсера, когда он впервые увидел Веру, она не произвела на него никакого впечатления. Как многих кандидаток на место в группе "ВИА Гра", Меладзе отправил Брежневу на курсы, где ее должны были научить правильно, двигаться и петь. Раз в неделю Константин посещал занятия Веры и был шокирован переменами в ее образе.

"Я посещал раз в неделю эти занятия и смотрел, как она продвигается. Эффект был просто поразительный. Это сравнимо с каким-то мультиком, когда раз и за пять секунд вырастает помидор. То же самое было и с Верой. Через год работы в группе это была абсолютная звезда", — вспоминает Константин.

Музыкальный продюсер рассказал, что не сразу стал испытывать к Вере нежные чувства. По словам Константина, его не ранила свадьба Брежневой с бизнесменом в 2006 году, потому что в то время он еще не был в нее влюблен. Роман, как утверждает продюсер, между ним и Верой возник позже — уже после того, как у нее родилась дочка Сара.

Меладзе уверен, что Вера была и остается самой талантливой из всех участниц популярного коллектива. "Не хочу никого обижать, но объективно наибольшего успеха из "экс-виагр" добилась Вера Брежнева. Она реально совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная. Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился!" — говорит Константин.

Напомним, Константин Меладзе рассказал, от чего начал заикаться.