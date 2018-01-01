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"Космическая": Ирина Билык покорила фанатов стильным образом, и удивила новым талантом

Сегодня, 12:27

Артистка решила отредактировать свое фото.

Ирина Билык
Ирина Билык похвасталась стильным образом Кадр youtube.com
Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась с фанатами фото необычного наряда.

На снимках, которые певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в удлиненной толстовке синего цвета и высоких джинсовых ботфортах. Певица не стала надевать юбку, либо шорты, поэтому толстовка ей послужила платьем.

Задний фон артистка решила заменить с помощью фоторедактора.

 "В перерывах между гастролями люблю почувствовать себя художником. А чем вы занимаетесь в свободные минутки?", - спросила фанатов артистка.

Поклонники восхитились нарядом знаменитости, и назвали ее "молодой модняшкой".

"Королева!", "Классная молодая модняшка", "Космическая", "Как всегда космическая и запоминающаяся", "Королева", - расхваливали подписчики.

Ирина Билык
Певица поэкспериментировала в фоторедакторе instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык
Певица поэкспериментировала в фоторедакторе instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото.

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Ирина Билык, фото, певица, образ
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