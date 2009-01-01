Личный самолет Элвиса Пресли выставлен на аукцион

Стоимость воздушного судна оценивается от 2 до 3,5 миллионов долларов.

Личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли будет на этой неделе выставлен на аукцион в США.

Как передает ТАСС, об этом сообщает на сайте аукционного дома GWS Auctions.

На торги будет выставлен принадлежавший певцу и его отцу Вернону Пресли самолет Lockheed JetStar 1962 года выпуска, который 35 лет находился у частного покупателя.

Стоимость воздушного судна, который сохранил свой первоначальный вид, но лишен двигателей, оценивается от 2 до 3,5 миллионов долларов. Дизайн внутри самолета был разработан с учетом пожеланий именитого музыканта: салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковер.

В GWS Auctions считают, что будущий покупатель данного лота может использовать покупку как выставочный объект и таким образом получить многомиллионную прибыль.

Аукцион состоится 27 мая.

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