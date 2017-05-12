Любимую брошь Маргарет Тэтчер продадут на аукционе

Украшение, которое покойная премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер надевала на свои важнейшие мероприятия, продадут на торгах аукционного дома Sotheby's.

Об этом пишет ivona.

Неизвестный владелец знаменитой броши Маргарэт Тэтчер решил выставить данное украшение на аукцион дома Sotheby's, передает The Telegraph.

Торги назначены на 7 июня, а лот оценили в сумму от 25 до 30 тысяч фунтов.

Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Известно, что именно эту брошь покойная премьер-министра Великобритании надевала в ключевые для себя моменты — при объявлении Елизавете II о своей отставки и на встречу с президентом США Рональдом Рейганом и его супругой Нэнси.

Украшение было сделано в 1937 году ювелирами компании Cartier. Как рассказали в Sotheby's, продавец и британский премьер были "хорошими подругами". Однажды они обсуждали, как собственная брошь Тэтчер не совсем подходила ее наряду.

"Почему бы вам не взять мою?" — сказала владелец украшения, выставленного теперь на торги.

Напомним, письмо Альберта Эйнштейна ушло с молотка на аукционе за 54 тыс. долларов.