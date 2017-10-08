Мама Dzidzio сделала ему сюрприз

Мама певца живет и работает уже долгое время в Португалии.
К нему на концерт в Мадрид приехала мама Галина Яновна.
Фотографиями с мамой Дзидзьо поделился на своей странице в Instagram.
"Мама сделала мне сюрприз — приехала ко мне в Мадрид на концерт. Представьте себе, она впервые увидит вживую мое выступление", — подписал фото музыкант.
Мама певца живет и работает уже долгое время в Португалии.
Кстати несколько лет назад Дзидзьо снял клип и посвятил его маме. В видео на композицию "Я їду до мами" музыкант рассказал реальную историю из его жизни. 15 лет назад мама артиста была вынуждена уехать на заработки в Португалию, где и осталась жить.
Напомним, cолист группы "Dzidzio", Михаил Хома, рассказал о своих увлечениях. Он с детства очень любит охотиться, рыбачить и собирать грибы.