Мария Яремчук vs Rihanna: украинская певица удивила выступлением во Львове

Певица ответила на комментарии относительно ее схожести с американской звездой.

Мария Яремчук Instagram

Украинская Рианна – так неоднократно называли одну из самых привлекательных и стильных представительниц отечественного шоу-бизнеса Марию Яремчук.

В США ее принимали за сестру барбадосской певицы, отмечая внешние сходства девушек.

А на родине Марию даже успели обвинить в плагиате и подражании американской исполнительнице.

Однако, Мария довольно креативно отреагировала на такое сравнение – на недавнем концерте во Львове певица исполнила попурри из украинских народных песен на мотив популярной композиции Rihanna "So hard". Видео с выступления Мария поделилась на своей страничке в facebook.

"They can say whateva, I'ma do whateva" — "Пусть что угодно говорят, а я буду делать, что захочу" – пожалуй, именно эти строки из композиции Рианны характеризуют поступок Марии.

Напомним, Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку 19 века.