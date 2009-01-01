Мария Яремчук vs Rihanna: украинская певица удивила выступлением во Львове

Певица ответила на комментарии относительно ее схожести с американской звездой.
В США ее принимали за сестру барбадосской певицы, отмечая внешние сходства девушек.
А на родине Марию даже успели обвинить в плагиате и подражании американской исполнительнице.
Однако, Мария довольно креативно отреагировала на такое сравнение – на недавнем концерте во Львове певица исполнила попурри из украинских народных песен на мотив популярной композиции Rihanna "So hard". Видео с выступления Мария поделилась на своей страничке в facebook.
"They can say whateva, I'ma do whateva" — "Пусть что угодно говорят, а я буду делать, что захочу" – пожалуй, именно эти строки из композиции Рианны характеризуют поступок Марии.
Напомним, Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку 19 века.