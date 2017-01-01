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"Мавка лесовая". Беременная украинская победительница "Евровидения" снялась в красивейшей фотосессии

Сегодня, 05:02
Джамала в озере < >
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1 / 5 Джамала (1plus1.ua)

Фотосессия была приурочена к очередному сезону популярного вокального телешоу.

Известная украинская певица Джамала, не так давно объявившая о своей беременности, вместе с другими "звездными" тренерами вокального телешоу "Голос страны 8" приняла участие в фотосессии к старту проекта.

Находящаяся в "интересном положении" исполнительница позировала фотографу, находясь посреди озера в одной из оранжерей "Киевского ботанического сада имени академика Фомина", сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

Напомним, ранее Джамала решила немного сменить амплуа и исполнила танец на одной из одесских улиц.
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Джамала, фото, беременность
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