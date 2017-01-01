"Мавка лесовая". Беременная украинская победительница "Евровидения" снялась в красивейшей фотосессии

Фотосессия была приурочена к очередному сезону популярного вокального телешоу.

Известная украинская певица Джамала, не так давно объявившая о своей беременности, вместе с другими "звездными" тренерами вокального телешоу "Голос страны 8" приняла участие в фотосессии к старту проекта.

Находящаяся в "интересном положении" исполнительница позировала фотографу, находясь посреди озера в одной из оранжерей "Киевского ботанического сада имени академика Фомина", сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

Напомним, ранее Джамала решила немного сменить амплуа и исполнила танец на одной из одесских улиц.