Модный скандал: украинского дизайнера выдали за россиянку на Недели моды в Риме

Было это нарочно или нет, организаторы не объяснили.
Украинка представляла свою коллекцию под флагом России, пишет ТСН.
Коллекцию на показе демонстрировали под надписью Russia. Но во время показа своей коллекции Колосова следила за юными моделями, а смотреть на экран позади сцены времени не было.
Поэтому Анастасия увидела ошибку на табло только когда вернулась в Украину и получила фотографии с выступления.
"Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии такого уровня можно было допустить такой ошибки – выпустить украинского представителя под флагом агрессора", – признается она.
Было это нарочно или нет, организаторы не объяснили, и опровержения не сделали. Привлечь их к ответственности теперь для девушки – дело принципа.
Напомним, украинский дизайнер рассказала, что часто бывает шокирована тем, как одеваются наши артисты и политики.