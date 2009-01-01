Модный скандал: украинского дизайнера выдали за россиянку на Недели моды в Риме

Было это нарочно или нет, организаторы не объяснили.

Скриншот

С дизайнером из Украиныпроизошел неприятный случай на Недели моды в Риме.

Украинка представляла свою коллекцию под флагом России, пишет ТСН.

Коллекцию на показе демонстрировали под надписью Russia. Но во время показа своей коллекции Колосова следила за юными моделями, а смотреть на экран позади сцены времени не было.

Поэтому Анастасия увидела ошибку на табло только когда вернулась в Украину и получила фотографии с выступления.

"Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии такого уровня можно было допустить такой ошибки – выпустить украинского представителя под флагом агрессора", – признается она.

Было это нарочно или нет, организаторы не объяснили, и опровержения не сделали. Привлечь их к ответственности теперь для девушки – дело принципа.

Напомним, украинский дизайнер рассказала, что часто бывает шокирована тем, как одеваются наши артисты и политики.