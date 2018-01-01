"Мой ангел". Орбакайте трогательно поздравила дочь Клавдию с днем рождения: фото

Малышке исполнилось шесть лет.

Клавдия Земцова отпраздновала 6-летие Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Известная российская певица Кристина Орбакайте в день рождения дочери Клавдии поделилась с поклонниками нежным портретом девочки.

"С Днем рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой", - прокомментировала певица фото в Instagram.

"Милейшая девочка! С днем рождения, маленькая леди", "Королева, с днем рождения, родная", "Будь такой красивой и умницей, как твоя мамочка", "Такая нежная", - присоединились в комментариях к поздравлениям подписчики микроблога певицы.

Клавдия Земцова Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

На своей странице в соцсети с 6-летием поздравила внучку бабушка Клавы - Алла Пугачева.

"С днем рождения, Клавуся!", - подписала снимок звездная бабушка.

Клавдия Земцова Фото: Instagram/Алла Пугачева

Не остался в стороне и супруг Примадонны Максим Галкин. Он опубликовал необычное и нежное фото девочки в своем Instagram.

"С днём рождения, наша любимая Клавочка! Будь счастлива!", - подписал снимок молодой "дедушка".

Клавдия Земцова Instagram Максима Галкина

Напомним, ранее Орбакайте поздравила с 50-летием своего бывшего мужа Владимира Преснякова, с которым рассталась более 20 лет назад, опубликовав совместное с ним архивное фото.