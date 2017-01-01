На Бали на ягодицы Анны Семенович "покусился" крокодил

Отдыхающая певица поделилась историей из разряда "сказочное Бали"

Instagram

Известная российская певица и актриса, бывшая участница коллектива "Блестящие" Анна Семенович заявила о том, что во время отпуска на Бали на нее напал крокодил.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такое! Я не буду рассказывать вам, с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу. Слава богу все живы, правда, мои друзья теперь слегка оглохли, но слух к ним обещал вернуться", – написала певица.

Instagram

Кроме того, Семенович вместе с постом опубликовала видео, на котором из вод бассейна действительно выползает пресмыкающееся, имеющее, однако, очень небольшие размеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Семенович в купальнике позировала на яхте.