Светлана Тарабарова рассказала о семейной жизни

Певица утверждает, что муж обожает ее такой, какая она есть.

Светлана Тарабарова Скриншот видео с youtube.com

Украинская певицазаявила, что после свадьбы с Алексеем Бондарем они стали немного ссориться.

Об этом она рассказала "Светской жизни", пишет ТСН.

В то же время исполнительница уточнила, что ее муж не ругается, когда она не приготовит борщ, не накормит его, а придет после репетиции уставшая.

"Он обожает меня такой, какая я есть. А я, кстати, не скажу, что я — классная жена. Я немного эгоистична, и это правда. Но я открыто говорю об этом", — отметила Тарабарова.

"Честно говоря, мы стали немного ссориться. Я не знаю, чем это вызвано, может каким-то эмоциональным состоянием или сотрясением, но мы так несколько недель назад себя остановили и говорили, что мы начали ссору", — добавила певица.

Напомним, Светлана Тарабарова вышла замуж за Алексея Бондаря 11 октября 2016 года. Позже артистка выложила в Сеть эксклюзивное видео с мероприятия, посмотреть его можно здесь.

Видео: ТСН