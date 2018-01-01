"Надо и о себе подумать": известный актер "Квартета И" рассказал о гастролях в Крыму

Артиста испугал пример его коллеги Нонны Гришаевой.

Ростислав Хаит объяснил свое отношение к гастролям в аннексированном Крыму. Спорт-Экспресс

Известный российский актер из театра "Квартет И" Ростислав Хаит объяснил свое отношение к гастролям в аннексированном Крыму.

По его словам, ни его, ни его коллег на полуостров не звали. Однако даже если бы такие предложения поступили – никто бы их не принял, так как на данный момент это незаконно

"При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?" — цитирует Хаита радиостанция "Говорит Москва".

Свои слова он подтверждает примером своей коллеги Нонны Гришаевой.

"Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали "не приезжай, будет плохо". Нонна – человек активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон", — добавил Хаит.

Напомним, Гришаева находится в базе "Миротворца" с июня 2017 года. Она является уроженкой Одессы. Славу ей принесли роли в фильмах "День радио" и "День выборов", а также в телесериале "Папины дочки".

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