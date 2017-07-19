В Одессе отменили спектакль с участием Нонны Гришаевой

В Одессе отменили спектакль "Варшавская мелодия" с участием российской актрисы Нонны Гришаевой.

Об этом сообщила пресс-служба Театра юного зрителя им. Юрия Олеши, где должна была пройти постановка.

Как сообщил УНИАН, спектакль отменен из-за требований ВО "Свобода". Политическая сила доказала, что Гришаева въезжала ранее в оккупированный Крым не со стороны Украины.

"В связи со сложными (непонятными?!) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль "Варшавская мелодия"", — сказано в заявлении руководства театра.

Гришаева является уроженкой Одессы. Славу ей принесли роли в фильмах "День радио" и "День выборов", а также в телесериале "Папины дочки".

Постановку "Варшавская мелодия" показывают в одесском театре с 2012 года. Актриса исполняет в ней главную женскую роль, она же выступает и продюсером.

Гришаева находится в базе "Миротворца" с июня этого года за посещение летом 2016-го детского лагерь "Артек". Там она участвовала в открытии фестиваля детских фильмов. На полуостров актриса заехала с территории России.

Напомним, в Украину не пустили певицу Бьянку накануне концерта в Одессе.