"Не старайтесь, господа воры". Киркорова не расстроил полумиллионный ущерб от кражи

Певец не намерен отменять концерт.
"И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи", — написал певец в Instagram, добавив, что кто "в теме", тот поймет, о чем он.
Сообщение в соцсети Киркоров проиллюстрировал снимком ног на фоне полета частного самолета. Он заявил, что легко преодолел перелет в 500 километров.
Напомним, ранее Киркоров выругался в эфире шведского ТВ.
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