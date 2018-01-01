"Не старайтесь, господа воры". Киркорова не расстроил полумиллионный ущерб от кражи

Певец не намерен отменять концерт.

У Киркорова украли концертные костюмы Фото: Instagram/Филипп Киркоров

Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал происшествие в городе Павлово Нижегородской области , когда накануне концерта из автомобилей с декорациями исчезли концертные костюмы для нового шоу на общую сумму в полмиллиона рублей, что эквивалентно одиннадцати тысячам долларов.

"И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи", — написал певец в Instagram, добавив, что кто "в теме", тот поймет, о чем он.

Сообщение в соцсети Киркоров проиллюстрировал снимком ног на фоне полета частного самолета. Он заявил, что легко преодолел перелет в 500 километров.

Фото: Instagram/Филипп Киркоров

Напомним, ранее Киркоров выругался в эфире шведского ТВ.

Читайте наши новости в Facebook