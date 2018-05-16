"Можно на*уй уйти и не шуршать здесь?". Киркоров выругался в эфире шведского ТВ

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров в интервью шведскому телевидению обругал людей, которые за кадром создавали шум и мешали певцу отвечать на вопросы.

Выслушав очередной вопрос, Филипп Бедросович внезапно встал со своего кресла со словами "Одну секундочку, я хочу дать кое-какие указания" и удалился из кадра.

"Извините пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь, а? На*уй отсюда уйти и не делать этого? Не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!", - начал выговаривать певец кому-то за кадром.

Данный фрагмент попал в передачу, соответствующее подвтерждение опубликовал канал Super.

Ранее совместное фото Melovin и Киркорова вызвало дикий восторг у россиян.