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Николай Басков рассказал правду о "положении" Светланы Лободы – СМИ

Сегодня, 15:24

Певец рассекретил беременность артистки.

Лобода
Басков представил зрителям "беременную Светлану Лободу" instagram/lobodaofficial
Российский исполнитель Николай Басков во время вручения музыкальной премии "Жара music awards" подтвердил слухи о беременности украинской певицы Светланы Лободы.

Перед номером певицы на другую композицию "Парень", Николай Басков сообщил залу, что сейчас перед ними появится "беременная Светлана Лобода", пишет kp.ru.

На такое заявление певца Лобода никак не отреагировала, однако внимательные поклонники заметили, что во время номера певица не делала резких движений, передвигалась с осторожностью, и во время танцевальных "па" можно было рассмотреть выглядывающий из-под блузки округлившийся живот.

За кулисами новость комментировать отказывались, а в кулуарах говорили, что сама певица не сильно рада обнародованию данной информации, так как планировала рожать без привлечения внимания, оперативно восстановиться и продолжить концертную деятельность уже в конце июня, пишут росСМИ.

Так, на премию артистка пришла в оверсайз костюме и блузке с воланами в области живота. Также в последнее время певица предпочитает носить просторные наряды. 

Лобода
Артистка выбрала свободный наряд Фото: Жара Musiс Awards
 

Ранее в СМИ сообщили, что Светлана Лобода беременна от солиста группы Rammstein.
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Николай Басков, Светлана Лобода, слухи, беременность
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