"Новое секретное оружие": участница "Евровидения-2018" от Израиля "взорвала" Сеть своим клипом

Ролик уже набрал более 2,5 миллионов просмотров.

Клип Нетты Барзилай уже набрал более 2,5 миллионов просмотров Скриншот YouTube

Участница "Евровидения-2018" от Израиля Нетта Барзилай покорила Сеть своим зажигательным клипом на песню "Toy" ("игрушка", -англ.).

До конкурса еще два месяца, а ее композиция уже бьет все рекорды, говорится в "Сніданку з 1+1".

Так, буквально за 4 дня видеоклип набрал 2,6 миллиона просмотров и количество растет.

Певицу называют "новым секретным оружием Израиля", ведь она уже покорила пользователей интернета, которые оставили сотни восторженных комментариев: "Мне очень нравится! 12 баллов от Германии", "Первые пять секунд я думала: "Нет. Это худшая песня всех времен". Три минуты спустя - я танцую этот "куриный танец" и ставлю песню на повтор", "Странно, но очень креативно, мне нравится!", "Не могу дождаться, чтобы увидеть ее выступление в прямом эфире! Надеюсь, он будет замечательным! "Тель-Авив 2019" звучит хорошо, как по мне".

Известность Барзилай принесла победа в местном шоу талантов. Девушка с авторской интерпретацией известных мировых хитов с большим отрывом опередила своих конкурентов.

Высокие шансы на победу для израильской исполнительницы прогнозирует и музыкальный продюсер "Голосу країни" и национального отбора "Евровидения-2018" Руслан Квинта.

"Вообще такая вся нестандартная. Поет она круто. Резонанс очень безумный. И все это заметили. Возможно и победит. Есть у меня такая чуйка", - прокомментировал Квинта.

Ранее букмекеры обнародовали прогнозы о вероятном победителе Евровидения-2018.