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"Ну и рожа". В Сети раскритиковали фото Собчак в платье с открытой спиной

Сегодня, 14:53

Экс-кандидат в президенты РФ позировала в одном из отелей Сочи.

Собчак
Ксения Собчак позировала в платье с открытой спиной instagram.com/xenia_sobchak
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в платье с открытой спиной.

Снимок был сделан в российском городе Сочи в одном из отелей на кинофестивале, говорится на странице политика в Instagram.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ну и рожа", — отметил dmitriy180rus.

"Ну ты и стремная и злая, мне тебя жаль!", — считает peevvitali. "Фото очень неудачное. Как в детстве — толстое, безликое лицо проступило наружу", — написала nina.malah.

Собчак
Ксения Собчак позировала в платье с открытой спиной instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.

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Теги:  
Ксения Собчак, платье, Сочи
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