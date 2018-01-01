"Ну и рожа". В Сети раскритиковали фото Собчак в платье с открытой спиной

Экс-кандидат в президенты РФ позировала в одном из отелей Сочи.

Ксения Собчак позировала в платье с открытой спиной instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в платье с открытой спиной.

Снимок был сделан в российском городе Сочи в одном из отелей на кинофестивале, говорится на странице политика в Instagram.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ну и рожа", — отметил dmitriy180rus.

"Ну ты и стремная и злая, мне тебя жаль!", — считает peevvitali. "Фото очень неудачное. Как в детстве — толстое, безликое лицо проступило наружу", — написала nina.malah.

Ксения Собчак позировала в платье с открытой спиной instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram