"Образ просто бомбический". Леся Никитюк покрасовалась в необычной кофточке, фото

Снимок ведущей в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок был сделан в Киеве во время съемок шоу "Хто зверху", которое ведет Никитюк, говорится на ее странице в Instagram.
Фото за 15 часов собрало более 60 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Образ подобран просто бомбический", — считает pankratova_psy. "Леся, остановись в похудении))) тебя не узнать уже)", — написала natalia.shumilo. "Супер ведущая, красавица!!!!", — похвалила manya19022.
Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых позирует во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.
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