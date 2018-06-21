Вышла замуж? Леся Никитюк удивила фанатов фото в свадебном платье и фате

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи о замужестве.

На своей странице в Insta-сториз ведущая поделилась фото и видео – на них она предстает в свадебном платье с фатой.

Изначально поклонники очень удивились, однако, досмотрев видео до конца, осознали, что Никитюк снимается в очередном выпуске шоу "Хто зверху", и компанию ей составили певицы Злата Огневич, Джамала и Оля Полякова.

Фотографиями со сьемок на своих страницах в соцсети также поделились Джамала и Оля Полякова – подписчики отметили, что Лесе очень идет свадебное платье, и они хотели поскорее бы увидеть ее в нем на настоящем торжестве.

Ранее Леся Никитюк поразила фанатов стильным нарядом.