Олег Винник поделился своим понятием красоты

Певец считает, что абсолютно все могут быть красивыми.
Абсолютно все мужчины и женщины могут быть красивыми, "это зависит от образа жизни", рассказал исполнитель Viva!.
"Для меня красота — это простота и удобство. Красиво, когда мужчина не боится показать чувства, пустить слезу. А когда надо, он даст пинка", — отметил исполнитель.
Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, певец угадывают то, за чем скучают его поклонники.
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