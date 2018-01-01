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Олег Винник поделился своим понятием красоты

Сегодня, 14:07

Певец считает, что абсолютно все могут быть красивыми.

Винник
Олег Винник считает, что красота заключается в простоте и удобстве УНИАН
Популярный украинский певец Олег Винник заявил, что для него красота заключается в простоте и удобстве.

Абсолютно все мужчины и женщины могут быть красивыми, "это зависит от образа жизни", рассказал исполнитель Viva!.

"Для меня красота — это простота и удобство. Красиво, когда мужчина не боится показать чувства, пустить слезу. А когда надо, он даст пинка", — отметил исполнитель.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, певец угадывают то, за чем скучают его поклонники.

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Теги:  
Олег Винник, красота
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