Олегу Табакову резко стало плохо — СМИ

В больнице, в которой находится актер, теперь ни один медик якобы не берется делать прогнозы насчет его излечения.

Ни один медик якобы не берется делать прогнозы насчет излечения артиста Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 24 декабря, в РФ госпитализированному российскому актеру и режиссеру Олегу Табакову резко стало плохо.

Артист находится в сознании, но состояние здоровья пациента вызывает опасение у врачей, говорится на сайте российского "Пятого канала".

По его данным, ранее Табакова перевели из реанимации в обычную палату и установили срок излечения — месяц, а теперь ни один медик не берется делать прогнозы.

В конце ноября СМИ писали, что в московской Первой градской больнице Олега Табакова экстренно прооперировали, состояние было стабильно тяжелым, актер находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Его сын говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.