Сын Олега Табакова сообщил, чем болеет актер

У российского актера и режиссера Олега Табакова врачи диагностировали воспаление легких.

Артист находится в московской Первой градской больнице, рассказал его сын Антон РБК.

"… Действительно, у него после обследования (диагностировано — Ред.) воспаление легких", — отметил собеседник.

По данным агентства, МХТ им. Чехова и театр "Табакерка" отменили выступления с участием актера, назначенные на ближайшие дни.

Ранее росСМИ писали, что Олега Табакова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У него якобы диагностирован сепсис, однако источник заражения не был установлен, "врачи проводят все необходимые обследования".