Оля и пальма. Суперблондинка Полякова показала игривое фото с отдыха

Исполнительница порадовала поклонников новыми снимками.

Оля Полякова выложила в Сеть новые фото instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова опубликовала в Интернете игривую фотографию с отдыха.

Исполнительница сфотографировалась у пальмы, снимок она выложила на своей странице в Instagram.

"Возле этой пальмы намазано) боюсь, что столько лайков, как Маша (дочь артистки — Ред.) мне не набрать, но попробовать стоит)))", — подписала фото певица.

Оля Полякова выложила в Сеть новые фото instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова сообщала, что вместе с семьей отдыхает на острове Шри-Ланка. Ее муж бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.