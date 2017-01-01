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Оля и пальма. Суперблондинка Полякова показала игривое фото с отдыха

Сегодня, 00:58

Исполнительница порадовала поклонников новыми снимками.

Полякова,Оля Полякова
Оля Полякова выложила в Сеть новые фото instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица и телеведущая Оля Полякова опубликовала в Интернете игривую фотографию с отдыха.

Исполнительница сфотографировалась у пальмы, снимок она выложила на своей странице в Instagram.

"Возле этой пальмы намазано) боюсь, что столько лайков, как Маша (дочь артистки — Ред.) мне не набрать, но попробовать стоит)))", — подписала фото певица.

Полякова,Оля Полякова
Оля Полякова выложила в Сеть новые фото instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова сообщала, что вместе с семьей отдыхает на острове Шри-Ланка. Ее муж бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.

 
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Полякова, Оля Полякова
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