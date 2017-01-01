Оля и пальма. Суперблондинка Полякова показала игривое фото с отдыха

Исполнительница порадовала поклонников новыми снимками.
Исполнительница сфотографировалась у пальмы, снимок она выложила на своей странице в Instagram.
"Возле этой пальмы намазано) боюсь, что столько лайков, как Маша (дочь артистки — Ред.) мне не набрать, но попробовать стоит)))", — подписала фото певица.
Ранее Оля Полякова сообщала, что вместе с семьей отдыхает на острове Шри-Ланка. Ее муж бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.