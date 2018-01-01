"Папу будущего малыша она нам не представила": Лобода скрывает от родителей отца своего ребенка

Артистка находится на седьмом месяце беременности.
Отец звезды Сергей Васильевич рассказал об этом журналистам Starhit.ru.
"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже. Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю", – рассказал журналистам отец певицы.
Он добавил, что в декрете артистка засиживаться не собирается.
"Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть", – продолжил папа звезды.
В ближайшее время певица улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок.
В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.
Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.