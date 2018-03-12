Близкие Лободы поделились подробностями, где будет рожать певица, и знакомы ли они с отцом ребенка

Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, еще не познакомила своих родителей с отцом своего второго ребенка.

Отец звезды Сергей Васильевич рассказал об этом журналистам Starhit.ru.

"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже. Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю", – рассказал журналистам отец певицы.

Он добавил, что в декрете артистка засиживаться не собирается.

"Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть", – продолжил папа звезды.

В ближайшее время певица улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок.

В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.

Ранее фанаты раскритиковали платье беременной Лободы.